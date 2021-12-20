Правительство поддержало проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Правительство поддерживает законопроект», — говорится в проекте.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки, который 20 декабря внесли в Госдуму.
Согласно документу, доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.