Правительство поддержало проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Правительство подготовило положительный отзыв на проект закона об ужесточении положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки

Об этом сообщает Интерфакс.

«Правительство поддерживает законопроект», — говорится в проекте.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки, который 20 декабря внесли в Госдуму.

Согласно документу, доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.