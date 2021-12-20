Анестезиолог Соловьёв рассказал, нужно ли терпеть обычную боль

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Врач — анестезиолог-реаниматолог Вадим Соловьёв рассказал, нужно ли терпеть обычную боль.
Анестезиолог Соловьёв рассказал, нужно ли терпеть обычную боль
  • Pixabay

«Любой врач, который работает в неотложной помощи, скажет, что самый большой поток пациентов с болью поступает ночью. Связано это как раз с желанием потерпеть», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, утром человек решает, что можно немного подождать, выпить таблетку, в обед кажется, что можно ещё полежать, а вечером становится не так спокойно.

«Потом вспоминается, что поликлиники уже закрылись, а боль не проходит», — отметил Соловьёв.

Как пояснил врач, тогда уже начинаются обращения в стационар и скорую помощь, в результате в приёмном покое возникают очереди, которых можно было бы избежать, если бы к врачу обратились вовремя.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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