Глава Мосгоризбиркома Кириллова назвала задачи нового состава комиссии

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Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова назвала задачи нового состава комиссии.
Глава Мосгоризбиркома Кириллова назвала задачи нового состава комиссии
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Главная задача избирательной комиссии любого уровня — обеспечение избирательных прав граждан, создание всех необходимых условий для того, чтобы каждый избиратель имел возможность свободно сделать свой выбор тем способом и в тех условиях, которые наиболее удобны самому избирателю», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, работа должна проводиться исключительно в рамках действующего законодательства.

Как отметила Кириллова, одной из основных задач является поддержание высокого уровня доверия москвичей к избирательным кампаниям и их результатам, поддержание «московского стандарта» проведения избирательных кампаний, сложившегося в Москве в последнее время.

«Эта необходимость, безусловно, накладывает определённые повышенные требования и в отношении Мосгоризбиркома, и в отношении нижестоящих избирательных комиссий», — сказала она.

Кириллова добавила, что руководство Москвы и Мосгоризбирком всегда старались учитывать и реализовывать запросы общества в части внедрения новых технологий.

Ранее сообщалось, что председателем Московской городской избирательной комиссии избрали Ольгу Кириллову.

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