Главный психиатр Москвы рассказал о симптомах, при которых стоит обратиться к специалисту

Главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал о симптомах, при которых стоит обратиться к врачу.

В беседе с РИА Новости он заявил, что психическое расстройство может проявляться нехваткой воздуха, потливостью, неприятными ощущениями в области сердца, груди, желудка, головы, спины.

«Вторая киношная картинка — панические атаки. В кино показывают, как человек дышит в мешок, и его отпускает. Расстройство психическое, но оно проявляется нехваткой воздуха, потливостью, неприятными ощущениями в груди, болями. Причём здесь врач-психиатр? К кардиологу идут, к пульмонологу, эндокринологу, неврологу, кому угодно. И есть очень большая группа состояний, с которыми к психиатру не идут, но которые являются психическими расстройствами», — пояснил Костюк.

По его словам, зона ответственности психиатра — когда проявляется депрессия с мыслями о бессмысленности жизни. Ещё один пример — если имеются признаки галлюцинаций.

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