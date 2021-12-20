Бочкарёв: два путепровода строят в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей

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В рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей ведётся строительство двух путепроводов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: два путепровода строят в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей
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«Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей позволит увеличить пропускную способность участка МКАД и обеспечить беспрепятственный выезд на федеральную трассу М4 «Дон». Всего здесь предусмотрено строительство 10 км дорог, семи путепроводов и тоннеля», — отметил он.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по устройству ростверков на опорах левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра.

«Также продолжается устройство буронабивных свай на опорах и устройство временной дороги на съезде с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Кроме того, строители приступили к устройству плиты пролетного строения в осях опор левоповоротного съезда с Липецкой улицы в сторону центра на внутреннюю сторону МКАД», — добавил Бочкарёв.

Он уточнил, что также ведётся обустройство бытового городка, прокладка дождевой канализации, перекладка газа и сетей связи.

Ранее Бочкарёв рассказал, что работы по реконструкции ещё четырёх транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года.

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