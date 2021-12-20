Опрос: 15% россиян смогли отказаться от ненужных опций при покупке автомобиля

Согласно результатам опроса, проведённого агентством «Автостат», лишь 15% россиян смогли отказаться от ненужного дополнительного оборудования при покупке нового автомобиля в 2021 году.

Как уточняет ФАН, в исследовании приняли участие более 1300 человек.

Как выяснили специалисты агентства, практически 40% россиян смогли приобрести в этом году автомобиль, который они хотели. При этом 60% респондентов заявили, что столкнулись с навязыванием ненужного оборудования и аксессуаров при покупке машины.

Свыше 45% опрошенных отметили, что им не удалось отказаться от ненужных опций, — они были вынуждены заплатить за автомобиль сверх запланированной суммы.

Лишь 15% россиян смогли отказаться от предложенного дополнительно оборудования.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, в котором россияне рассказали о своём отношении к электрифицированным автомобилям и другим видам электротранспорта.