Опрос: 15% россиян смогли отказаться от ненужных опций при покупке автомобиля
- РИА Новости
Как уточняет ФАН, в исследовании приняли участие более 1300 человек.
Как выяснили специалисты агентства, практически 40% россиян смогли приобрести в этом году автомобиль, который они хотели. При этом 60% респондентов заявили, что столкнулись с навязыванием ненужного оборудования и аксессуаров при покупке машины.
Свыше 45% опрошенных отметили, что им не удалось отказаться от ненужных опций, — они были вынуждены заплатить за автомобиль сверх запланированной суммы.
Лишь 15% россиян смогли отказаться от предложенного дополнительно оборудования.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, в котором россияне рассказали о своём отношении к электрифицированным автомобилям и другим видам электротранспорта.