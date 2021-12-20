В Белгородской области с 21 декабря отменят QR-коды для посещения торговых центров

Власти Белгородской области приняли решение об отмене с 21 декабря требования о предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении торговых центров.

«С завтрашнего дня (21 декабря. — RT) не будет продлеваться необходимость предъявления QR-кодов при посещении торговых центров», — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в Instagram.

При этом требование о соблюдение масочного режима в торговых центрах региона сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае с 21 декабря отменят требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации на транспорте.