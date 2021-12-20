Власти Забайкальского края разрешили проводить новогодние корпоративы в регионе

Новогодние банкеты и корпоративы разрешили проводить в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.

«С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

При этом посетителям заведений необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или соответствующую справку от медицинской организации.

Разрешается проводить праздничные мероприятия при условии заполнения помещений не более чем на 70%.

Ранее стало известно, что в Камчатском крае с 21 декабря отменят требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации на транспорте.