Москва и ЯНАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности бензина
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
В Чукотском, Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на среднюю ежемесячную зарплату можно приобрети около 1,5 тыс. литров бензина.
Самая высокая цена на топливо зафиксирована в Чукотском автономном округе, где этот показатель составляет 60 рублей за литр.
Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королёв заявил, что в России ожидается снижение темпов роста цен на бензин и дизель на АЗС до конца 2021 года.