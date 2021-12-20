Москва и ЯНАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности бензина

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Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва являются лидерами рейтинга по доступности бензина среди российских регионов. На среднюю зарплату в них можно приобрести более двух тыс. литров бензина марки АИ-92 ежемесячно.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В Чукотском, Ненецком автономных округах, а также в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на среднюю ежемесячную зарплату можно приобрети около 1,5 тыс. литров бензина.

Самая высокая цена на топливо зафиксирована в Чукотском автономном округе, где этот показатель составляет 60 рублей за литр.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королёв заявил, что в России ожидается снижение темпов роста цен на бензин и дизель на АЗС до конца 2021 года.

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