Hyundai перенесёт производство трёх моделей на завод в России

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Автоконцерн Hyundai планирует производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на российском заводе. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«Дополнительное соглашение с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» предполагает включение в номенклатуру продукции новых моделей автомобилей — Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

Совокупный объём инвестиций увеличат до 52,8 млрд рублей.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса назвали самые продаваемые автомобили в России в ноябре.

Самым продаваемым автомобилем в ноябре 2021 года в России стала Lada Vesta, далее идут марки Lada Granta и Hyundai Creta.

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