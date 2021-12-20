Hyundai перенесёт производство трёх моделей на завод в России
«Дополнительное соглашение с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» предполагает включение в номенклатуру продукции новых моделей автомобилей — Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.
Совокупный объём инвестиций увеличат до 52,8 млрд рублей.
Ранее в Ассоциации европейского бизнеса назвали самые продаваемые автомобили в России в ноябре.
Самым продаваемым автомобилем в ноябре 2021 года в России стала Lada Vesta, далее идут марки Lada Granta и Hyundai Creta.