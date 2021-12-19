Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
«Менее четырёх часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе. Подозреваемый будет передан в следственные органы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МВД.
Ранее стало известно об обнаружении в квартире на Каширском шоссе тел двух женщин — 1972 и 1936 годов рождения. Сообщалось, что в полиции разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.