Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе.

«Менее четырёх часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе. Подозреваемый будет передан в следственные органы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского главка МВД.

Ранее стало известно об обнаружении в квартире на Каширском шоссе тел двух женщин — 1972 и 1936 годов рождения. Сообщалось, что в полиции разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.