Юрист Аванесов рассказал о штрафах за неубранный снег

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Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов предупредил о ситуациях, при которых из-за неубранного снега в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) могут оштрафовать как физическое, так и юридическое лицо.

Как рассказал Аванесов в интервью агентству «Прайм», жителям России может грозить штраф за неубранный снег, в случае если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и «пожарным» водоёмам.

«Если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России», — заявил адвокат.

Данное нарушение влечёт за собой предупреждение или административный штраф в размере 2 тыс. руб. для физического лица и до 200 тыс. руб. для юридического лица.

Ранее автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько прокомментировал ситуацию с заметаемой снегом разметкой на дорогах.

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