В МИД России подготовят адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина.
В МИД России подготовят адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ
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«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, в скором времени будет опубликовано заявление на этот счёт.

Ранее в Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.

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