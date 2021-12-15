В МИД России подготовят адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, в скором времени будет опубликовано заявление на этот счёт.

Ранее в Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.