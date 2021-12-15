В МИД России подготовят адекватный ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ
- globallookpress.com
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, в скором времени будет опубликовано заявление на этот счёт.
Ранее в Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.
После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.