В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в Петербурге для заболевших коронавирусом развёрнуто 7449 коек в 17 стационарах. Свободный коечный фонд оценивается в 33,27%.

На лечении в медучреждениях находятся 5864 пациента. За минувшие сутки госпитализированы 386 человек.

Также стало известно, что новогодние праздники в школах и утренники в детсадах Тамбовской области состоятся без родителей, передаёт «Тамбовский курьер». Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность детей в условиях пандемии.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

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