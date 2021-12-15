В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в Петербурге для заболевших коронавирусом развёрнуто 7449 коек в 17 стационарах. Свободный коечный фонд оценивается в 33,27%.

На лечении в медучреждениях находятся 5864 пациента. За минувшие сутки госпитализированы 386 человек.

Также стало известно, что новогодние праздники в школах и утренники в детсадах Тамбовской области состоятся без родителей, передаёт «Тамбовский курьер». Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность детей в условиях пандемии.

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.