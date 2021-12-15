В Госдуме предложили наделить градостроительные советы правом устанавливать требования к облику зданий

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил наделить градостроительные советы правом устанавливать требования к облику зданий. Соответствующую инициативу он изложил в своём письме правительству России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В настоящее время перспективное строительство в муниципальных образованиях России остаётся без контроля в части качества архитектурных решений», — говорится в обращении Кирьянова к главе Минстроя Иреку Файзуллину.

По словам депутата, в действующем законодательстве понятие «архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» может применяться лишь в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

«Если же территория муниципального образования не является историческим поселением, то архитектурно-градостроительный облик возводимых там зданий никак не контролируется ни архитектурным управлением, ни градостроительным советом, что приводит к массовому появлению в наших городах уродливых зданий, никак не соответствующих облику ранее построенных зданий», — отметил Кирьянов в беседе с газетой.

Как полагает депутат, исправить ситуацию может само архитектурное сообщество — градостроительные и архитектурные советы, существующие во многих городах, а также главные архитекторы местных департаментов строительства.

По словам Кирьянова, градостроительные советы должны обладать большим весом, чем в настоящее время, и их решения должны стать обязательными для органов местного самоуправления.

Ранее начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Московской области Александр Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказал о работе по реставрации памятников.