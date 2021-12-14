Участники рынка недвижимости рассказали об особенностях оформления рассрочки

Генеральный директор московского агентства недвижимости Наталия Кузнецова рассказала об особенностях оформления рассрочки.

«Да, в оформлении рассрочки есть свои нюансы. Так, например, собственность объекта. При ипотечном договоре переход недвижимости в собственность покупателя происходит после совершения сделки, при рассрочке владельцем часто остаётся застройщик до момента полной оплаты по договору», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Кузнецовой, один из отрицательных моментов — ответственность за просрочку платежей. Если в случае с ипотекой можно получить ипотечные каникулы или рефинансировать свой кредит, то в случае с рассрочкой сделать это довольно трудно, так как при неисполнении обязательств застройщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Со своей стороны, председатель правления строительного концерна Александр Ванчура отметил, что при просрочке платежа по рассрочке недвижимость можно потерять, так как застройщики могут прописать такое правило в договоре.

«Также при покупке квартиры в рассрочку отсутствует страховка, что тоже несёт в себе определённые риски в случае непредвиденных жизненных обстоятельств у покупателя», — сказал Ванчура.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.