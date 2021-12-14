В Красноярске против медсестры завели дело по подозрению в уничтожении 12 доз вакцины
- AP
Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.
«В ходе расследования уголовного дела дознавателями было установлено, что злоумышленница уничтожила 12 доз препарата», — заявили в ведомстве.
В июле 2021 года медсестра подделала два сертификата и передала их заинтересованным лицам.
Ранее Newinform сообщал, что в Саратовской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.