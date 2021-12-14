В Гильдии маркетологов посоветовали покупать подарки на Новый год заранее

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Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик дал рекомендации по покупке новогодних подарков.
В Гильдии маркетологов посоветовали покупать подарки на Новый год заранее
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«Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы, 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, покупки подарков в онлайн-магазинах тоже стоит делать заранее, чтобы выбрать именно то, что хочет покупатель.

Гвоздик пояснил, что товар может доставляться из другого города или даже из-за границы, поэтому заказ желательно делать по крайней мере за три недели до наступления нужной даты.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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