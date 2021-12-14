В Кемеровской области подтвердили 352 случая COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 352 случая коронавируса за сутки, из медучреждений выписан 251 человек.
В Кемеровской области подтвердили 352 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Кемерове (68 жителей), а также в Новокузнецке и Междуреченске.

Общее число выздоровевших в области достигло 71 658.

Также стало известно, что в инфекционную больницу в Ростове-на-Дону, открывшуюся в декабре, трудоустроили 100 человек, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство. Продолжается оформление в штат ещё 300 сотрудников.

Медучреждение начнут переводить в рабочий режим с 20 декабря.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Пётр Чумаков назвал симптомы постковидного синдрома.

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