Ни один из фигурантов дела о ЧП на «Листвяжной» не признал вину

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Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых преступлениях.
Ни один из фигурантов дела о ЧП на «Листвяжной» не признал вину
  • AP

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — приводит РИА Новости её слова.

Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября.
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков людей пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело.

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