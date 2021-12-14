На шахте «Листвяжная» в Кузбассе назначили нового директора

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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре в результате ЧП погиб 51 человек, назначили нового директора.
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе назначили нового директора
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шахты.

Новым директором назначили бывшего замначальника департамента про производственному контролю и охране труда АО ХК «СДС-Уголь» Андрея Хмелинского.

В конце ноября Хмелинского назначили и. о. директора шахты после задержания прежнего руководителя объекта Сергея Махракова.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, несколько десятков людей пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело.

По делу об аварии на шахте арестовали директора «Листвяжной» Сергея Махракова, а также начальника участка Сергея Герасименка.

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