В Саратове начали проверку после обрушения стены дома
«Прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова организована проверка по факту обрушения аварийного здания», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате обрушения расселённого аварийного дома на ул. Рахова повреждён автомобиль Kia Sportage, в нём находился водитель 1977 года рождения.
После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в селе Александровка Саратовской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей.