В Саратове начали проверку после обрушения стены дома

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Прокуратура начала проверку после обрушения стены расселённого дома в Саратове, в результате которого пострадал человек.

«Прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова организована проверка по факту обрушения аварийного здания», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате обрушения расселённого аварийного дома на ул. Рахова повреждён автомобиль Kia Sportage, в нём находился водитель 1977 года рождения.

После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка Саратовской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. 

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