В Саратове начали проверку после обрушения стены дома

Прокуратура начала проверку после обрушения стены расселённого дома в Саратове, в результате которого пострадал человек.

«Прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова организована проверка по факту обрушения аварийного здания», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в результате обрушения расселённого аварийного дома на ул. Рахова повреждён автомобиль Kia Sportage, в нём находился водитель 1977 года рождения. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее сообщалось, что в селе Александровка Саратовской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей.