Комиссия Госсовета подготовит рекомендации по снижению аварийности на шахтах

По итогам заседания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» будут подготовлены рекомендации по снижению аварийности и повышению уровня промышленной безопасности на шахтах.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями... о необходимости принятия неотложных мер, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности», — говорится в сообщении.

В свою очередь, помощник президента России Игорь Левитин на заседании отметил недостаточность принятых мер для обеспечения безопасности шахт.

Он также назвал повышение уровня промышленной безопасности важнейшей задачей для всей угольной отрасли страны.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что российские власти намерены в декабре доработать вопросы регулирования зарплат шахтёров.