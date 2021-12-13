В Москве водителей призвали отложить вечерние поездки на более позднее время

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Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал водителей отложить вечерние поездки на более позднее время.
В Москве водителей призвали отложить вечерние поездки на более позднее время
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своём Telegram.

«ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время — после 20:00», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вечером загруженность дорог может вырасти до 8 баллов. Основные заторы будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах. Здесь возможно образование гололедицы, что может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.

«В вечерний час пик рекомендуем пользоваться городским транспортом — метро, МЦК, МЦД и автобусами, которые едут по выделенным полосам. Движение станет свободней после 20:00», — также говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр продлил до 14 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. 

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