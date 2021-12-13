В Москве водителей призвали отложить вечерние поездки на более позднее время

Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал водителей отложить вечерние поездки на более позднее время.

Об этом сообщает Департамент транспорта столицы в своём Telegram.

«ЦОДД рекомендует водителям отложить вечерние поездки на более позднее время — после 20:00», — говорится в заявлении.



Отмечается, что вечером загруженность дорог может вырасти до 8 баллов. Основные заторы будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъёмы, — на эстакадах и мостах. Здесь возможно образование гололедицы, что может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.

«В вечерний час пик рекомендуем пользоваться городским транспортом — метро, МЦК, МЦД и автобусами, которые едут по выделенным полосам. Движение станет свободней после 20:00», — также говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр продлил до 14 декабря «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.