Устроившему взрыв в Серпухове проведут психолого-психиатрическую экспертизу
- © Татьяна Понкратова
- РИА Новости
«В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — сказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, её слова приводит ТАСС.
13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.
В настоящее время подозреваемый находится в реанимации.