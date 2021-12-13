Устроившему взрыв в Серпухове проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Следственный комитет проведёт психолого-психиатрическую экспертизу устроившему взрыв у входа в гимназию при монастыре в Серпухове.

«В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», — сказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, её слова приводит ТАСС.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

В настоящее время подозреваемый находится в реанимации.