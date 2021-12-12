Читатели WSJ раскритиковали статью об отношениях России и США

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Читатели The Wall Street Journal раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла, в которой он описал своё видение отношений России и США.

Автор материала выразил обеспокоенность тем, что Запад якобы приносит Украины в жертву России. В своей статье он убеждает читателей в опасности, которая исходит от Москвы, и допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина.

В конце Хартвелл призвал западные страны «выступить единым фронтом против России».

Читатели WSJ выразили своё несогласие с позицией американского профессора.

«В этой статье довольно много ложной информации», — приводит РИА Новости комментарий одного из читателей.

«Европа не наша, чтобы ее «терять», и Украина не является нашей землей. США и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — отметил другой.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, американский президент Джо Байден отметил, что США не рассматривают возможность использования своих вооружённых сил в одностороннем порядке из-за разногласий с Россией по ситуации вокруг Украины.

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