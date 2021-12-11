Бочкарёв: депо «Замоскворецкое» открыто после модернизации для обслуживания БКЛ
«Депо «Замоскворецкое», расположенное на юге Москвы, открыто после завершения модернизации. Теперь электродепо будет полностью переведено на обслуживание Большого кольца метро», — отметил он.
По его словам, кроме депо «Замоскворецкое», в будущем БКЛ будут обслуживать также электродепо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые сейчас строятся.
«На площадке будущего депо «Аминьевское» ведутся земляные работы, также строители уже приступили к основному этапу возведения объекта. Готовность депо «Нижегородское» в свою очередь оценивается на две трети», — добавил Бочкарёв.
Он уточнил, что строительство этих объектов планируется завершить в 2022 году.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в ходе первого этапа модернизации депо «Замоскворецкое» была произведена реконструкция одной соединительной ветки.
«Также установлены пять стрелочных переводов, произведена частичная замена верхнего строения пути, а также обновлены системы связи и АТДП — автоматики и телемеханики движения поездов. В рамках второго этапа планируется запустить движение по двум новым соединительным веткам, тоннелепроходка на которых уже завершена», — уточнил Кравцов.
За последние десять лет в столице были построены и реконструированы 11 депо.
Президент России Владимир Путин 7 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, пассажирское движение было открыто на участке от «Мнёвников» до «Каховской».
Мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в церемонии, отметил, что БКЛ вместе с МЦК является новым опорным каркасом всей транспортной системы столицы.