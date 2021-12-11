Бочкарёв: депо «Замоскворецкое» открыто после модернизации для обслуживания БКЛ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что электродепо «Замоскворецкое» вновь открыто после частичной модернизации.

«Депо «Замоскворецкое», расположенное на юге Москвы, открыто после завершения модернизации. Теперь электродепо будет полностью переведено на обслуживание Большого кольца метро», — отметил он.

По его словам, кроме депо «Замоскворецкое», в будущем БКЛ будут обслуживать также электродепо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые сейчас строятся.

«На площадке будущего депо «Аминьевское» ведутся земляные работы, также строители уже приступили к основному этапу возведения объекта. Готовность депо «Нижегородское» в свою очередь оценивается на две трети», — добавил Бочкарёв.

Он уточнил, что строительство этих объектов планируется завершить в 2022 году.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в ходе первого этапа модернизации депо «Замоскворецкое» была произведена реконструкция одной соединительной ветки.

«Также установлены пять стрелочных переводов, произведена частичная замена верхнего строения пути, а также обновлены системы связи и АТДП — автоматики и телемеханики движения поездов. В рамках второго этапа планируется запустить движение по двум новым соединительным веткам, тоннелепроходка на которых уже завершена», — уточнил Кравцов.

За последние десять лет в столице были построены и реконструированы 11 депо.

Президент России Владимир Путин 7 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, пассажирское движение было открыто на участке от «Мнёвников» до «Каховской».

Мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в церемонии, отметил, что БКЛ вместе с МЦК является новым опорным каркасом всей транспортной системы столицы.