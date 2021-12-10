Москалькова предложила обсудить уточнение закона об иноагентах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что закон об иностранных агентах требует уточнений. Она отметила готовность принять участие в обсуждении.

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнений, в частности, понимания политической деятельности. С тем, что… (необходимо. — RT) понимание, как должна действовать и работать общественная организация, признанная иноагентом. Это всё, на мой взгляд, требует серьёзных уточнений, и я готова принять участие (в обсуждениях. — RT)», — сказала Москалькова журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят», а также не нарушал права граждан.

В октябре в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Он подчеркнул, что закон «не запрещает иметь своё собственное мнение», а подсвечивает тот факт, что человек получает деньги из-за границы.