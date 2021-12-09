Терапевт Чернышова предупредила о рисках ношения джинсов в морозы

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Ношение джинсов на голое тело в зимний период может привести к переохлаждению, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Одни джинсы на голое тело в мороз нельзя носить, особенно узкие и тесные. Это путь к переохлаждению и даже обморожению», — заявила она в беседе с «Москвой 24»

Так, зимой под джинсы Чернышова посоветовала надевать термокальсоны. 

Кроме того, она напомнила о необходимости отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды, надевать удобную обувь, а также пользоваться защитными жирными кремами перед выходом на улицу в холодную погоду.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала НСН ношение кроссовок в морозы.

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