Терапевт Чернышова предупредила о рисках ношения джинсов в морозы
«Одни джинсы на голое тело в мороз нельзя носить, особенно узкие и тесные. Это путь к переохлаждению и даже обморожению», — заявила она в беседе с «Москвой 24».
Так, зимой под джинсы Чернышова посоветовала надевать термокальсоны.
Кроме того, она напомнила о необходимости отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды, надевать удобную обувь, а также пользоваться защитными жирными кремами перед выходом на улицу в холодную погоду.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала НСН ношение кроссовок в морозы.