Терапевт Чернышова предупредила о рисках ношения джинсов в морозы

Ношение джинсов на голое тело в зимний период может привести к переохлаждению, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Одни джинсы на голое тело в мороз нельзя носить, особенно узкие и тесные. Это путь к переохлаждению и даже обморожению», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Так, зимой под джинсы Чернышова посоветовала надевать термокальсоны.

Кроме того, она напомнила о необходимости отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды, надевать удобную обувь, а также пользоваться защитными жирными кремами перед выходом на улицу в холодную погоду.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала НСН ношение кроссовок в морозы.