В Екатеринбурге военных медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
Об этом сообщает ОТР.
Ордена и медали военным медикам вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Операционная медсестра Светлана Ширвинскене и командир медицинского отделения специального назначения Сергей Зайцев получили медали Жукова, полковник медицинской службы запаса Фёдор Коваленко был удостоен ордена Почёта.
Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области планируется увеличение расходов на пациентов с COVID-19.