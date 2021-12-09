В Екатеринбурге военных медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом

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В Екатеринбурге прошла церемония награждения военных медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ОТР.

Ордена и медали военным медикам вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Операционная медсестра Светлана Ширвинскене и командир медицинского отделения специального назначения Сергей Зайцев получили медали Жукова, полковник медицинской службы запаса Фёдор Коваленко был удостоен ордена Почёта.

Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области планируется увеличение расходов на пациентов с COVID-19.

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