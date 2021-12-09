В Подмосковье рассказали о планах по организации туристического кластера в Гжели

В Московской области рассказали о планах по организации туристического кластера в Гжели.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Гжель обладает огромным туристическим потенциалом. Сегодня наша цель — шаг за шагом превратить её в кластер гончарный, исторический, просветительский», — заявила вице-губернатор Наталья Виртуозова.

По её словам, важно задействовать все возможности территории.

Как ожидается, кластер будет включать Гжельский фарфоровый завод, фабричный комплекс, Боровской курган, усадьбы Быково и Раменское, музеи, храмы, кафе, рестораны, гостевые дома и мини-гостиницы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.