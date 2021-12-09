В Омской области зарегистрировали 573 случая коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 573 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Общее число заболевших в области достигло 119 760.

Прививку от COVID-19 сделали 954 198 жителей, завершили иммунизацию 706 716 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 30 209 случаев коронавируса, передают «Дни.ру».

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».