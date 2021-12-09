В Оренбургской области зарегистрировали 267 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 267 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 103 673. Вылечились 87 927 жителей, в том числе 339 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 194 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Реальное время». Из медучреждений выписаны 219 пациентов.

Всего в республике за время пандемии заболели 40 044 человека, вылечились 33 329.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».