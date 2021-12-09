В Москве арестовали обвиняемого в подготовке нападения на учеников школы

Мещанский районный суд города Москвы арестовал обвиняемого «в попытке совершения хулиганских действий по мотивам ненависти к обучающимся одной из столичных школ».

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года», — говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Отмечается, что Кураев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК России.

Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские задержали около школы в Москве вооружённого 18-летнего молодого человека, который в социальной сети «ВКонтакте» писал, что собирается устроить теракт в школе.