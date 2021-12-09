Генпрокуратура предложила ужесточить наказание за мелкое взяточничество

Генеральная прокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, действовавших в группе или прибегавших к вымогательству, сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

«Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», — цитирует РИА Новости Краснова.

Он отметил, что тяжесть преступления не всегда определяется размером взятки.

По его словам, ответственность должна быть усилена для тех, кто реализуя преступные намерения прибегает, например, к угрозам.

Ранее Игорь Краснов заявил, что рост на 12,7% выявленных за 9 месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей