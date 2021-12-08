Генпрокурор Краснов предложил не допускать к власти осуждённых по УК чиновников

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил не допускать к власти людей, осуждённых по статьям Уголовного кодекса, и призвал предоставить такую возможность только для людей с кристально чистой репутацией.

«Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы», — сказал он РИА Новости.

Краснов отметил необходимость «соорудить надёжный правовой заслон» против любой возможности наделения властными полномочиями людей, «хотя бы однажды преступивших уголовный закон».

«Для меня очевидно (и в этом со мной согласятся большинство граждан), что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством», — отметил генпрокурор.

Как отмечает агентство, согласно российскому законодательству, чиновниками могут стать граждане, чья судимость погашена.