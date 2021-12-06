Воробьёв рассказал о планах газификации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании в региональном правительстве рассказал о планах газификации в Подмосковье.

Как сообщает телеканал «360», он отметил, что «большая президентская программа идёт по газификации».

«Мы, по сути, треть, получается, газифицировали. Тысячу населённых пунктов из 3 тыс. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населённых пунктов», — рассказал Воробьёв.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Они обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.