Воробьёв рассказал о планах газификации в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании в региональном правительстве рассказал о планах газификации в Подмосковье.
Воробьёв рассказал о планах газификации в Подмосковье
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», он отметил, что «большая президентская программа идёт по газификации».

«Мы, по сути, треть, получается, газифицировали. Тысячу населённых пунктов из 3 тыс. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населённых пунктов», — рассказал Воробьёв.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Они обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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