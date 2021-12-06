В Туве из-под завалов обрушившегося здания извлекли человека

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Из-под завалов обрушившегося здания в городе Ак-Довурак в Туве извлечён рабочий, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Более девяти часов они искали второго работника. В 01:30 поступила счастливая весть, что его нашли. Он получил сильные травмы», — написал Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что врачи и спасатели сделали всё, чтобы спасти рабочему жизнь, и ради этого пациенту пришлось ампутировать ноги.

По его словам, сейчас пострадавший находится в Кызыле.

Ранее сообщалось, что в Туве при демонтаже неэксплуатируемого здания произошло обрушение, погиб один человек, ещё один находится под завалами.

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