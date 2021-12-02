В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Оренбургской области зафиксировали 329 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 101 638 жителей. Выздоровели 85 689 человек, в том числе 294 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили первые в этом эпидсезоне случаи гриппа АН3N2, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Заболели четыре ребёнка в Ижевске.

По данным на 2 декабря, в республике прививку от гриппа сделали 313 619 жителей.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.