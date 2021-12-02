Специалист Пухарев дал советы по выбору качественной ели

Представитель онлайн-магазина по продаже ёлок Владислав Пухарев рассказал, что при покупке живого новогоднего дерева стоит ориентироваться на его внешний вид.

«Дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту ёлки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире», — сказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, натуральный зелёный цвет — признак качественной ели. При этом он добавил, что дерево, которое было срезано недавно, не должно осыпаться при встряхивании.

Покупать ёлку нужно только в специализированных местах у продавцов, имеющих все необходимые документы, также напомнил Пухарев.

Как ранее сообщало «Радио 1», в Московской области откроют более 260 ёлочных базаров в 2021 году.