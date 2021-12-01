В Томской области продлили систему QR-кодов на неопределённый срок

Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса продлил с 1 декабря на неопределённый срок режим санитарных ограничений в Томской области.

Но вместе с тем губернатор области Сергей Жвачкин смягчил их.

Таким образом, с 1 декабря сертификаты о вакцинации либо перенесённом заболевании также необходимо предъявлять при входе на спортивные объекты, выставки, конференции, во все учреждения общепита, в кинотеатры, театры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы.

Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиники, аптеки, оптики), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и магазинах.

Развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.

У их посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесённом заболевании или действующий отрицательный ПЦР-тест.

В ноябре вице-премьер России Татьяна Голикова констатировала ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пяти регионах России за неделю, в том числе в Томской области.