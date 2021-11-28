При пожаре в хабаровской гостинице эвакуировались 40 человек
Инцидент произошёл в трёхэтажном гостиничном комплексе «Пилот».
«Установлено, что загорание произошло в парилке сауны на первом этаже. Пострадавших нет, самостоятельно вышли по лестничным маршам 40 человек, спасено с помощью спасустройств 2 человека», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
К настоящему моменту пожар полностью потушен, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на четвёртом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове произошёл пожар.
Площадь возгорания составила 2400 кв. м.