При пожаре в хабаровской гостинице эвакуировались 40 человек

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Во время пожара в одном из гостиничных комплексов Хабаровска 40 человек эвакуировались самостоятельно, ещё двоих спасли сотрудники МЧС России.

Инцидент произошёл в трёхэтажном гостиничном комплексе «Пилот».

«Установлено, что загорание произошло в парилке сауны на первом этаже. Пострадавших нет, самостоятельно вышли по лестничным маршам 40 человек, спасено с помощью спасустройств 2 человека», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

К настоящему моменту пожар полностью потушен, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что на четвёртом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове произошёл пожар.

Площадь возгорания составила 2400 кв. м.

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