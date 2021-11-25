Врач-аллерголог Болибок заявил о снижении числа бессимптомно больных COVID-19 в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России стали реже встречаться случаи бессимптомного течения коронавируса.

«Это связано с тем, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный... Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Второй причиной снижения числа бессимптомных больных он назвал «эгоизм некоторых людей, не желающих проходить обследование» на наличие новой коронавирусной инфекции.

«Ещё думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам», — сказал Болибок.

По его мнению, они не желают ждать врача, находиться на самоизоляции и так далее.

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