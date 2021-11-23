Юрист Мухамедшина рассказала, как вернуть деньги за некачественную косметологическую услугу

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Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, как вернуть деньги за некачественную косметологическую услугу.
Юрист Мухамедшина рассказала, как вернуть деньги за некачественную косметологическую услугу
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«Конечно, за косметологическими процедурами лучше обращаться в медицинские центры, но если клиент решил записаться к мастеру на дому, то составление договора лишним не будет. В нём необходимо указать перечень услуг, наименование препаратов и объём инъекций с указанием цены услуг», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, тем самым клиент защитит себя от риска изменения стоимости и создаст основу для доказательств в суде в случае некачественной работы.

В свою очередь, адвокат Евгения Квартальнова отметила, что необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и составить претензию, а если проблему решить не удастся, то можно обратиться в суд. И в случае с клиникой, и в случае с мастером на дому пациент может требовать переделать процедуру, или уменьшить сумму за неё, или вернуть деньги целиком и компенсировать моральный вред.

«Если же косметолог причинил вред здоровью и это подтверждено экспертизой, то наказание может быть вплоть до уголовного со штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет», — сказала Квартальнова.

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