Юрист Мухамедшина рассказала, как вернуть деньги за некачественную косметологическую услугу

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, как вернуть деньги за некачественную косметологическую услугу.

«Конечно, за косметологическими процедурами лучше обращаться в медицинские центры, но если клиент решил записаться к мастеру на дому, то составление договора лишним не будет. В нём необходимо указать перечень услуг, наименование препаратов и объём инъекций с указанием цены услуг», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, тем самым клиент защитит себя от риска изменения стоимости и создаст основу для доказательств в суде в случае некачественной работы.

В свою очередь, адвокат Евгения Квартальнова отметила, что необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и составить претензию, а если проблему решить не удастся, то можно обратиться в суд. И в случае с клиникой, и в случае с мастером на дому пациент может требовать переделать процедуру, или уменьшить сумму за неё, или вернуть деньги целиком и компенсировать моральный вред.

«Если же косметолог причинил вред здоровью и это подтверждено экспертизой, то наказание может быть вплоть до уголовного со штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет», — сказала Квартальнова.

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