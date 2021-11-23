Собянин рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в столице.
Собянин рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Москве
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Мы в первую волну резервировали около 25 тыс. коечного фонда. В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около 7 тыс. всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, — это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая», — сообщил мэр.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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