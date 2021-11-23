Лавров и Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП
- AP
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что церемония подписания состоялась в Доме приёмов МИД России после выступления Лаврова на международном форуме РСПП.
Глава МИД отметил, что министерство и РСПП сотрудничают по многим аспектам, в том числе в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».