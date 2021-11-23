Лавров и Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подписали во вторник соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП.
Лавров и Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП
  • AP

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что церемония подписания состоялась в Доме приёмов МИД России после выступления Лаврова на международном форуме РСПП.

Глава МИД отметил, что министерство и РСПП сотрудничают по многим аспектам, в том числе в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления РСПП отметил, что «постоянный диалог между правительством и предпринимателями — это важная часть эффективного государственного управления».

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