Глава ФНС Егоров заявил о планах налоговой службы отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК сообщил, что в будущем ведомство намерено отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

Егоров отметил, что общая стратегия налоговой службы направлена на то, чтобы в итоге деклараций не было вообще.

«В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — заявил он.

По его словам, возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что за более чем 30 лет ФНС в России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире. Он подчеркнул, что на сегодняшний день создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику.

В октябре ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона сообщило, что в Удмуртии одобрили дополнительные налоговые льготы для предпринимателей.