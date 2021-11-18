Юрист Крохин рассказал о схемах мошенничества в сфере ЖКХ

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Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, директор Центра медиаторов РАНХиГС, специалист по проблемам коммунального хозяйства, юрист Константин Крохин рассказал, как действуют мошенники в сфере ЖКХ и что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана.
Юрист Крохин рассказал о схемах мошенничества в сфере ЖКХ
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В частности, в интервью радио Sputnik он призвал не торопиться с принятием решения, когда вам предлагают какую-либо услугу.

«Я всегда призываю быть осторожнее, не торопиться, всегда можно с кем-то посоветоваться. Мошенники используют психологический приём: введение человека в стресс. Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30%, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить», — посоветовал Крохин.

Он также добавил, что по вопросам ЖКХ нужно стараться контактировать лишь с теми людьми, которые могут доказать свою принадлежность к обслуживающей дом компании.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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