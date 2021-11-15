В Кировской области подтвердили 286 новых случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области коронавирус выявили у 286 жителей за минувшие сутки.

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Отмечается, что в больницах находятся 4396 человек. Выписали за сутки с выздоровлением 169 человек, вакцинацию прошли 1957 человек.

Наряду с этим, стало известно, что в Башкирии закроют некоторые госпитали для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на слова министра здравоохранения республики Максима Забелина.

Такое решение было принято в связи со снижением уровней заболеваемости и смертности.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.