Диетолог Гинзбург рассказал о рационе для восстановления после COVID-19

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что необходимо организму для восстановления после перенесённого коронавируса.

В беседе с Nation News Гинзбург отметил, что в рекомендациях для переболевших коронавирусом стоит выделить два типа продуктов: богатые витамином D и содержащие антоцианы, которые обладают противосвёртывающим действием.

«В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Данные виды рыбы являются недорогими, но содержат большое количество необходимого витамина, а также аминокислоты. Противосвёртывающими же свойствами обладают различные ягоды: малина, брусника и ежевика. Их можно использовать в сухом виде для заваривания чая или же в замороженном виде, добавляя в различные муссы», — сказал диетолог.

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