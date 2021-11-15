Диетолог Гинзбург рассказал о рационе для восстановления после COVID-19

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что необходимо организму для восстановления после перенесённого коронавируса.
Диетолог Гинзбург рассказал о рационе для восстановления после COVID-19
  • Pixabay

В беседе с Nation News Гинзбург отметил, что в рекомендациях для переболевших коронавирусом стоит выделить два типа продуктов: богатые витамином D и содержащие антоцианы, которые обладают противосвёртывающим действием.

«В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Данные виды рыбы являются недорогими, но содержат большое количество необходимого витамина, а также аминокислоты. Противосвёртывающими же свойствами обладают различные ягоды: малина, брусника и ежевика. Их можно использовать в сухом виде для заваривания чая или же в замороженном виде, добавляя в различные муссы», — сказал диетолог.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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